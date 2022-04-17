Gerçekler!

Öncelikle F.Bahçe seyircisini kutlamak lazım. Takımı ikinci, şampiyonluk çok uzak, ama yine de stat full ve coşkulu. Bayan, çoluk, çocuk... Bu sene Trabzonspor hep öyle, F.Bahçe ve Beşiktaş son zamanlarda böyle. Seyircisiz bu iş oymuyor. İlla şampiyonluk olacaksın diye bir kanun yok. Düşünün İngiltere'de takım küme düşüyor, 30 bin kişi alkışlarla ikinci kümeye yolluyorlar takımlarını. İnşallah o günlere geleceğiz.

Dün bir tek şey çirkindi. Korner pozisyonunda sahaya atılan şu bardakları. Bu suların insanlara ağızı açık şekilde verilmesi lazım.

Göztepe için son şanslar.

Kaybedecek bir şeyleri yoktu, o yüzden de galibiyete oynadılar.

Pozisyonlar da yakaladılar ama atamadılar. F.Bahçe kalecisi Altay pozisyonları kurtarmadı, Göztepeliler sürekli kalecinin üzerine vurdular. Net pozisyonlar da böylece eridi gitti. Bu kadar seyircisi olan bir takıma, yani Göztepe'ye yazık oluyor. Mutlak ki idari hataları vardır.

F.Bahçe arkadan geldi ve ikinci sıraya yerleşti. 2-3 haftadır oynadıkları futbolu, dün akşam oynayamadılar. Her zaman da iyi oynayamazsın tabi.

Buradaki olay sezon sonunda verilecek karar. Yani şeytan üçgeni.

Köşelerde kimler var? Şu andaki teknik adam İsmail, Başkan Ali Koç ve F.Bahçe seyircisi. Hep beraber karar verecekler, çünkü seneye lig böyle olmayacak. 4-5 takımın şampiyonluğa oynayacağı pozisyonda, teknik adam-başkanseyirci başka boyutlara gelecek.

Futbolda duygusallık yoktur, gerçekler vardır. Onun için şu anda Ali Koç elinde bombayla duruyor. İyi mi patlar, kötü mü patlar; göreceğiz.

Hakem iyi bir maç yönetti. Penaltı pozisyonu zor bir pozisyon, VAR yardım etti ve doğrusunu yaptılar.

Gene tekrar ediyorum. Türk futbolunda bir hakem hegemonyası vardı, eğer bunu kırarsanız alttan genç hakemleri çıkarırsınız. Yoksa üst tarafta hep ısmarlama isimler olacak ki bunlar da münasebetlerinde tehlikeli boyutlara ulaşacaklar. Zaten olayları deştikçe, büyük resmi daha iyi görmeye başladı kamuoyu.

Dün gece Halil Akbunar, Göztepe'de yine doğru işler yaptı. Eğer küme düşerlerse, bu oyuncunun Süper Lig'de oynaması gerekir. Çünkü yanında oynayacağı daha kaliteli futbolcularla, daha farklı boyutlara ulaşır bu oyuncu.