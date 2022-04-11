Hak ettiler

Başlık olarak iki şekil düşündüm, biri 'Zavallı G.Saray' diğeri 'Hak etti'ler... Yani Fenerbahçe. 'Zavallı G.Saray' atsaydım başlığı, bu sefer Fener'in oyununa, galibiyetine gölge düşürürdüm.

Onun için 'Hak Ettiler' başlığını kullandım.

Son yıllarda bu kadar bariz, açık ara kalitede bir derbi seyretmedim.

Önce tersten başlayalım. G.Saray ölmüş ağlayanı yok. Fenerbahçe planlı, programlı tıkır tıkır oynadı.

Hiçbir şekilde hakemdir, seyircidir, rakiptir tartışması olmadan net bir galibiyet aldılar.

Aslında biraz daha sıksalar tarihi bir fark olabilirdi. Dedim ya G.Saray'ın her tarafı dökülüyor.

Kenarda duran hocası, sahada oynayan futbolcuları… Seneye bu görüntüyle bu takımdan nolur bilmiyorum. İsmail Kartal geldikten sonra Fener'de çok şey düzeldi.

Her şeyden önce takım olarak oynamaya başladılar, isim olarak değil. Sahada herkes birbirine yardım ediyor. O daha büyük bu küçük ayrımı yok. F.Bahçe'de dün görevini yapmayan bir oyuncu arayın desem kimseyi bulamazsınız. G.Saray'da da görevini yapan oyuncu derseniz onu da bulamazsınız.

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Koca 90 dakikada kaleci Altay'ı zorlayan pozisyon olmadı. İsmail Kartal'la 2.lik koltuğuna oturdular.Sarı lacivertliler için her şey güzel ama bir şey var. Mert Hakan kabiliyetli, takım için de faydalı ama rakiple, hakemle oynamasın bir de artistlik yapmasın bir gün birine çatar yanar. Özellikle rakibi tahrik etmesin. Sen rakip defansa arkan dönük oynuyorsun onun için onlarla iyi geçin. Yıllardır hakem hakem diyoruz. Derbiler öyle böyle zordur yani 5 yıldızlı maçtır. Hakemin biri çıktı tıkır tıkır yönetti, noldu? Bu ülkede o papaz hakemler neler yaptılar.TFF, hakem konusunda doğru iş yaptı ama bence şu ana kadar yüzde 70'ini yaptı, 30'u daha kaldı.Onu da yaparsa Türk futbolu 15-20 yıl zaman kazanır. Çünkü çürümüş artık koku çıkan bu hakem alemini kökünden değiştirmek zamanı geçti bile. Kim bilir o papazların ve görsel ve yazılı medyadaki yandaşları hakem hata yapsa da biraz geçirsek diye ne dua etmişlerdir.Allah doğrunun yanındadır. Sağı solu oynananın değil.