Beyninde şeytan gezmedi!

İlk yarı Galatasaray çok iyi. Nitekim skor da 2-0. Beşiktaş iki eksikle oynuyor; biri Güven, biri Kenan. Şunu diyebilirsiniz, "Ya kardeşim Güven'le Kenan'ı sonra kullan". Ben aynı fikirde değilim. Beşiktaş bu sezon olsun ikinci ama önümüzdeki sezon ne yapacağı çok önemli. Güven beyefendi "Seneye belli değil" diyor. Sen şu anda Beşiktaş'ın santrforu değilsin. Olur mu, olursun. Böyle maçlarda belli olur. Bak alt ligden Kerem, formayı giydi çatır çatır Galatasaray'ın değişmez elemanı oldu. O zaman konuşmaya hakkın şu anda yok. İlk yarıda Galatasaray hem pres yaptı, hem gol attı. Oyuncu değişiklerinden sonra onlar da oyundan biraz düştüler. Beşiktaş da oyuncu değişikliklerinden sonra top oynamaya başladı. Nitekim maçı beraber bile bitirebilirlerdi. İkinci yarı Galatasaray oyundan düştü. Kolay değil! Barcelona maçından sonra bu maçta 60'tan sonra yorgunluk gözükmeye başladı. Çok kaliteli olmasa da heyecanlı bir maç izledik. Feghouli olmayınca Galatasaray orta sahada zorlanıyor. Çünkü o çok yönlü bir oyuncu. Anlamadığım bir olay; Galatasaray iki tane Rumen aldı. 10-11 milyon euro verdiler. Galatasaray yönetimi bunları çok mu aradı. Kazık mı yediler, yoksa paralar ortada buhar mı oldu. Çünkü iki futbolcu da henüz sahaya inmediler. Yani buhar durumundalar. Hakemin ilk derbi maçı ufaktefek hataları oldu ama hiç olmazsa gördüğünü çaldı. Şartlı maç yönetmedi. Beyninde şeytan gezmiyordu. İkinci gol öncesinde Umut Meraş'la Mohamed'in pozisyonunda faul yok, devam kararı doğru, normal bir mücadele. Son dakikalarda bir çekme var orada takdir hakkını Beşiktaş'ın lehine penaltıdan yana kullanmadı.