Kovulursunuz

Ben Ankara'da büyüdüm. Çok siyasi irade gördüm. Her siyasetçi veya iktidar, bir evvelki için şunları söylerdi: Bize enkaz bıraktılar! Sonra onlar da enkaza devam ederlerdi.

Fatih Terim'in ve bu G.Saray yönetiminin gidişi çok kötü.

Bakın çok kötü diyorum, kötü demiyorum. Şu anda G.Saray'ı resmen felakete sürüklüyorlar, çok net!

Sarı-kırmızı takım sahada resmen bir enkaz! İç çekişme ise felaket..

Yönetim Fatih Terim'i tehdit ediyor, arkasından konuşuyor, bazı beyanatlar veriyor ve onu istifaya zorluyor. Fatih Terim de mağdurları oynuyor, beni görevden alsınlar istiyor! Bütün bu orta oyunundan en büyük zararı ise G.Saray taraftarı görüyor.

Oynanan, çok eski bir orta oyunu.

G.Saray'ı idare edecek makam seçim ile gelen yönetim kuruludur. Ama sen, Fatih Terim'e seçimden önce biat edersen, teslim olursan; olacağın da budur. Kimsenin bu saatten sonra G.Saray'ı düşündüğü yok.

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