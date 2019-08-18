Akordu bozuk orkestra

Önce G.Saray, sonra da Beşiktaş kaybetti.. Siyah-beyazlılar akordu bozuk orkestra gibiydi Beşiktaş’ta iyi oynayan, Sivasspor’da ise kötü oynayan yoktu. Ev sahibi hak etti ve kazandı.

Dün G.Saray, bugün Beşiktaş..

Al birini, vur ötekine..

Bakalım yarın bir gün bunlar gibi vurulacak başka büyükler çıkacak mı?

Bence bu büyüklerin kötülüğünden değil, küçüklerin daha ciddi ve iyi çalışmalarından doğan neticeler..

Ukalalık yapmadan oynuyorlar, hakemler de doğru düdük çalarlarsa başarılı oluyorlar!

Rıza Çalımbay'ın takımları zaten aynen futbolculuğunda olduğu gibi fizik olarak iyi, arı gibi çalışan takımlar oluyor. Sivasspor, F.Bahçe maçında da iyi oynamıştı, bu maçta da iyi oynadı.

Maçın tamamında direksiyon Sivasspor'un elindeydi. Beşiktaş ise akordu bozuk orkestra gibi. Kimin ne yaptığı belli değil. Göründüğü kadarıyla da iyiye gider mi, biraz zor! İnşallah yanılırım..

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Beşiktaş'ta iyi oynayan oyuncu var mı? Bakıyorum, arıyorum, cımbızla çekeceğim ama yok!Peki Sivasspor'da kötü oynayan oyuncu var mı? Orada da bakıyorum, arıyorum, cımbızla çekeceğim; onlarda da o yok! O zaman da maçın skoru doğru demektir. Beşiktaş'ın genç kalecisi, 2-3 tane de iyi pozisyon çıkardı. Yediği gollere de fazla bir şey yapamazdı.Sivassporlu kaleci Samassa ile Beşiktaşlı Boyd'un pozisyonunda bence hakemin Boyd'a gösterdiği sar kart yanlış. Çünkü iki futbolcu da kontrolsüz geldiler, iki futbolcu da kontrolsüz girdiler ve kafa kafaya çarpıştılar. Beşiktaşlı oyuncunun kafasının sağlam yeri, Sivaslı kalecinin kafasının zayıf yerine geldi. Midesi bulandı, başı da döndü.Boyd'un pozisyonuna penaltı var diyorlar. Hayır.. Topa kaval kemiği ile vurdu, zaten top da auta doğru yol almaya başladı kısa mesafeden..Sonra da rakibin ayağı, Boyd'un kaval kemiğine, geldi. Penaltı değil.Sivassporluların 'ofsayt değil' dediği pozisyona.. Evet, Sivas'ın ofsayt pozisyonunda olan oyuncusuna top Beşiktaşlı oyuncudan geldi. Sonra top rakipten geldiği için, ofsayt olmayan Sivaslı oyuncu ayağının içiyle ofsayt pozisyonundaki kendi arkadaşına topu attı. Yardımcı da orada bayrağı kaldırdı, bence karar doğruydu..Hakemin yaptığı bir hata var, 10 saniye arayla iki takımın birbirine yaptığı şiddetli şarj vardı. Aynı şarj pozisyonunda birine vermedi, diğerine verdi. Yani, hakem kesinlikle maçın neticesine tesir etmedi.Şu net bir olay; Beşiktaş iyi görüntü vermedi. Düzelir mi, inşallah düzelir. Ama tabiiki inşallaha-maşallaha kalırsa da, işleri zor olur.Sivasspor tıkır tıkır futbol oynadı, maçı da hak ettiği skorla kazandı.Onlara da tebrikler.