Galatasaray'da otorite yok

Herkes bir Falcao tutturmuş gidiyor, futbolcular bile maça adapte olamıyor Fatih Terim bu yenilgiden ders çıkartırsa iyi, aksi halde durum hiç iyi değil.

Bu yazıyı yazmaya başladığımda dakika 84'tü.. Bu dakikadan sonra, bitene kadar ne olur bilemem, değişik bir şey olursa ilave ederim.. Ama şu ana kadarki futbol için şunu söyleyeyim, G.Saray bu maçtan berabere veya galibiyetle ayrılırsa futbol adına 'yuh' derim..

Sebebi şu.. G.Saray Süper Kupa oynadı, sonra da bu maça gelindi. G.Saray o maçta da çok kötüydü, bu maçta da çok kötü. O maçı 11 kişi bitirdiler, bu maçı 10 kişi.. Bütün bunların sorumlusu kimler?

Kimler mi? Balık baştan kokar. Bir Falcao çıktı... Gazeteci Falcao diyor, siyasetçi Falcao diyor, manav Falcao diyor, bakkal Falcao diyor... Peki diyor da, bu işe çanak tutanların başında kim geliyor? G.Saray'ın 2 numaralı yöneticisi Abdürrahim Albayrak..

Gidiyor, fotoğraf çekiyor ve bunu yayınlıyor.

Peki bundan G.Saray kulübü ne kadar zarar görüyor? Bence müthiş zarar görüyor. Peki bu fotoğraf, tribünlere ve takıma nasıl zarar veriyor, o da müthiş! Bu biiiir..

Dönelim Fatih Terim'e.. G.Saray'da iki tane çift stoper var. Luyindama ve Marcao.

Adamların işi kesicilik; yani topu keseceksin, orta saha yollayacaksın! Bu adamlar bırakın bu işi yapabilmeyi, ortadan oyun kurmaya kalkıyorlar, çalım atıp orta sahaya girmek istiyorlar. Yani ukalalık diz boyu! Peki bunlara müsaade eden kim, Fatih Terim! Bir orta saha çıkarıyor Fatih Terim, üçü de 'piknik' tipli futbolcu.. Bu da ikiii...

Pekala, topu kim kesecek, rakip oyuncuya ceza alanına girmeden evvel kim hırpalayacak? G.Saray kadrosunda bunu yapabilecek bir kişi var, o da Donk.. Peki Donk nerede, yedek kulübesinde!

Selçuk, Belhanda, Seri... G.Saray'ın bu orta sahasında Selçuk oynamaz. Eğer Seri ile Belhanda'yı oynatacaksan, ki mantıklısı da bu; bu iki muazzam stoperin önüne Donk'u koyacaksın..

Dünkü maç G.Saray'a 'geliyorum' diye bağırdı. Bence farkın daha açık olması gerekirdi. Denizlispor aman aman top oynamadı. Süper Kupa'da seyrettiğim Aksihar, dünkü Denizlispor'dan daha iyi takım. Gelelim penaltıya.. G.Saray'da ne Selçuk ne de Diagne penaltı atamaz... Selçuk atamaz, çünkü fizik olarak hazır değil! Diagne hem fizik hem de kafa olarak hazır değil.

Çünkü onun beyninin üzerinde Falcao diye bir kılıç duruyor, Demokles'in Kılıcı!. Peki kim atar penaltıyı, kesinlikle Belhanda! Bu şunu gösteriyor, G.Saray takımında şu anda otorite yok.

Bir şey daha ilave edeyim. Bu G.Saray takımının son hazırlık maçını Fiorenta ile yapması da yanlıştı. Hangi akla hizmet oraya gittiler, anlamak mümkün değil.

Dünkü maçın hakemi babadan oğula hakem.. Babasını severdim., vasat bir hakemdi. Ama oğlu ondan iyi hakem. Sahada duruşu da iyi, düdük çalışı da.. İnşallah bozulmaz. Dünkü maçı da çok az hata ile yönetti.

Marcao'yu atması son derece doğru.. Senin sarı kartın var, ikinci hareketi yapıyorsun. Bu, profesyonel bir futbolcunun yapacağı bir iş değil, Ancak otorite olmayan bir takımda yaparsın. Demek ki o da G.Saray..

Dün gece takımını 10 kişi bırakmakla, mecazi manada takımını satmak arasında hiçbir fark yok.

Benim tanıdığım Fatih bunlara nasıl sabrediyor, inanılır gibi değil. Denizlispor'un dünkü galibiyeti anasının ak sütü gibi helal!

Denizlispor 2-0'ı geç yakaladı, eğer 60 veya 70'inci dakikada yakalasaydı, G.Saray tarihi fark yerdi. Başka Abdürrahim Albayrak olmak üzere, eğer Fatih Terim bu mağlubiyetten ders çıkartırlarsa, takımı düzeltirler. Yoksa bu takımı çok takım düzeltir.