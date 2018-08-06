Gomis’in kaşınması – Erman Toroğlu – Fotomaç
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HEPSİ
    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    ’in kaşınması

    Akhisar'ın attığı gol tam bir usta işi goldü. Sleznyov tam usta bir oyuncunun atacağı türde bir gol kaydetti.
    ekibi, golden sonra ise kafa kafaya bir oyun sergilemedi.
    Kendi sahasına çekildi, 'a alan bırakmadı. Atağa çıktığı zaman da çok seri kontralar yaptı. Az geldiler ama öz geldiler.
    Aynısını yine Galatasaray'la oynadıkları maçında da yapmışlardı. su molası verdiğinde Akhisarlılar anlayamadı, ayran istediler. Galatasaray ise çizgiye indiği anlarda tehlikeli oldu.

    OLSUN NAGATOMO
    Sarı-kırmızılı takım ikinci devrede ile çift forvete dönerek risk aldı. Bu durum orta sahada boşluklar bırakmasına neden oldu. Sonrasında beraberliği buldular. Akhisar maçın penaltılara gitmesine dünden razı gibi oynadı.
    'ya ayrı parantez açmak lazım. 90 dakika boyunca nerede olması gerekiyorsa oradaydı. Helal olsun... Allah'tan onun da menajeri gibi para istemiyor, "Benim oyuncu çok iyi git gel yapıyor" diye.
    Galatasaray'da kalede Muslera olunca peşin satan gibi rahat oynuyor takım. Taraftar da o kadar rahat izliyor.

    KARPUZ TARLASINDA MAÇ
    Zemin bir tam bir kapruz tarlasıydı. Artık hesabı kesilsin böyle şeylerin. Burada atlar değil futbolcular koşacak. Biz restorana gidince yemek yedikten sonra hesabı ödüyoruz. Bundan da kimler sorumluysa hesabını versin.
    Penaltılarda ben Fatih hocanın yerinde olsam Gomis'e attırmazdım.
    Gomis ve menajerinin kaşınmaları, Terim ve Galatasaray'ın kupa almasını engelledi. Terim'in yerinde olsam attırmazdım. Son penaltıları kaçırması ilahi adaleti gösteriyor.

    NET KIRMIZI KART
    'NIN Rodrigues'i düşürdüğü pozisyonda Dany daha hızlı olmasına rağmen rakibini yakalayamadı. Vrsajevic takım arkadaşına göre daha yavaş ve o da yakalayamazdı. Hakem iki oyuncu durumuna göre karar verdi ama futbol yorumu Vrsajevic'in Rodrigues'in yakalayamayacağı şekilde olur. Pozisyon net olmalıydı.

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