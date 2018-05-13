G.Saray hak ediyor

Aslan böyle bir hava yakaladıktan sonra şampiyonluğu bırakır mı? Ben zannetmiyorum. Buradan kolay kolay vermez

alatasaray her zamanki gibi çok süratli başladı. Tabiri caizse şunu dedi: Tak fişi bitir işi... İlk yarım saat 4-0 yapabilirlerdi. Attıkları ilk 2 golde mükemmel yardımlaşma var, boşa çıkma var. Ama atılan aynı gollerin daha rahat pozisyonları geldi, bencillik yaptılar. Pozisyonları kaçırdılar. Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim ile beraber takım olarak defans yapmaya başladılar. Bu kolay iş değildir. Öyle boya fıçısına sok çıkar, renk değişsin olmaz. Zaman ister. Nitekim dün gece Galatasaray bunun çok iyi bir örneğini verdi. 10 futbolcu birden defans yaptılar. Buradaki önemli olan olay şu: "Rakip topla gelirken ben onun üzerine çıkarsam, o bana çalım atarsa, ya da bacak arası atarsa, ya da verkaç yaparsa ve ben seyirciye karşı küçük düşersem" anlayışı olur bazı oyuncularda. Ama burada önemli olan şudur; Bir pozisyonda rakibin 3 kişi pas yapıyorsa sen de 4-5 kişiyle pres yapıyorsan bu pres yapan ilk 3 oyuncu topu alamayabilir. Ama bu presin neticesinde rakibi bozarsın ve onlar bu topu rahat kullanamazlar. 4. veya 5. oyuncu topu kapar. Ama bunu yaparken çok kontrollü yapman lazım. Rakip topu aradan çıkarırsa kontra yersin, kalende büyük tehlike de görürsün. Yani bu oyun öz veri ister. Bu oyun ukalalığı, şımarıklığı kaldırmaz. İşte takım oyunu dediğimiz budur.



ULEMALARA BAKMAYIN

Düşünün bir sezonda iki teknik direktör futbol oynatıyor. Biri saçma sapan işler yapıyor. "Odur, budur, şudur" diye konuşuyor. Bakınız üçlü defans, dörtlü defans hepsi hikayedir. Bazı ulemalar söylerler, 4-2-4, 4-3-3, 4-5-1. Peki ben onlara sorarım 4-3-3 oynatmaya

başladın ortadaki bir isim ileri gidiyor, 4-2-4 mü oynuyorsun?

Hayır. Takım oyunu denen bir olay vardır. Maalesef ama maalesef eğer futbol oynamamışsanız bu işin ruhunu kavrayamazsınız ama bol bol demagoji yaparsınız.

Galatasaray şampiyonluğa giderken hem goller atıyor hem de taraftara ve ekran başındakilere güzel dakikalar geçirtiyor. Yani Galatasaray'ı seyredenler verdik-

leri parayı helal ediyorlar. Zaten

önemli olan da bu.

Malatyaspor 10 kişi kaldıktan sonra oyunu tamamen bıraktılar.

Top Muslera'ya gidince ona baskı bile yapmadılar çünkü daha fazla gol yemeden maçı bitirelim dediler.

2 hafta önce 'şampi' demiştim.

Bu maçtan sonra 'Şampi'nin yanına 'y'yi de koyuyorum. Geriye 'on' kalıyor. O da Göztepe maçına bağlı. Zaten onu koyduğunuz zaman kupanın da üzerine konacaksınız.

Ama Galatasaray böyle bir hava yakaladıktan sonra bu işin peşini bırakır mı? Ben zannetmiyorum.

Futbolda sürprizler var. Şu görüntüyle Galatasaray şampiyonluğu hak ediyor.



KEYİF VERİYOR

G alatasaray 5-6 haftadır futbol oynamaya başladı. O da daha tam değil. Keyif veriyor. Neden? Hem baskı yapıyorlar hem hücum ediyorlar.

Mesela Aykut Kocaman'ın kaybı nerede.

Baskıyı iyi yapıyor ama aynı şeyin hücumunda çabuk hareket edemeyor Fenerbahçe, keyif vermiyor. Yani pastayı yapıyorsunuz, üstünü süsleyemiyorsunuz.

Fatih ile beraber Galatasaray bunun ikisini daha henüz yapmaya başladı. Tabii bu kolay bir iş değildir.

Önce futbolcu kendine iyi bakacak. Sahada diri kalacak. "Yani arkadaşım girsin topu alsın, ben oynayayım" olmaz bu sistemde. Eğer öyle oynarsan sana da derler ki "Senin anan güzel mi?"