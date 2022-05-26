Bir kupadan fazlası

Eylül ayından bu yana uzun bir maraton oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda finali Kayserispor ile Sivasspor oynayacak.

Dile kolay tam 132 maç.

Türkiye'nin her lig kademesinden, her bölgesinden onlarca takım… Bir amatör futbolcuyu, milyonlarca Euro kazanan yıldızlarla karşı karşıya getirebilecek tek mecra.

Dev bütçeli Süper Lig şampiyonlarının yolunu ilçe sahalarına çıkartan Türkiye'nin en doğal, en özel futbol organizasyonu.

Kupada bizim ekiplerimiz de Türkiye'nin çevresinde birkaç tur atacak kadar yol yaptı.

Yağmurda, karda, güneşte, siste… Başlama vuruşundan saatler önce başlayan yayın telaşında onlarca emekçi arkadaşımız maçların evlerinize sorunsuz şekilde ulaşması için ter döktü.

Bu sezon dört büyükler birer, ikişer veda etti ama finalde bizi hikâyesi olan, Anadolu'nun ezeli rakip iki şehir takımının mücadelesi bekliyor.

Dilerim aylar önce yola çıkan amatör meslektaşları gibi sadece saha içine odaklanır, sadece futbol oynayıp kazanmayı düşünerek final yaparlar.

Çünkü bu öyle bir kupa.

Tıpkı kupaya adını veren Ziraat Bankası'nın o unutulmaz reklam filminde vurgulanan slogan gibi.

Ziraat Türkiye Kupası.

Bir kupadan dana fazlası!