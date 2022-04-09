Derbi derbidir

Derbi haftasına girilirken Fenerbahçe liderin 15; Galatasaray ise 30 puan gerisinde. Dolayısıyla ortada büyük bir yarış ve iddia yok. Ancak ezeli rakipler aralarında misket bile oynasa, orada büyük bir rekabet vardır. Elbette Fenerbahçe'nin güçlü ikincilik iddiasını da göz ardı etmemek gerek. Ben prensip olarak derbide ev sahibinin bir adım önde olduğunu düşünürüm. Pazar günü de Kadıköy'de elli bin F.Bahçe taraftarı takımları için itici güç olacaktır. Yine de maçlar sahada kazanılıyor. İŞ sahaya gelince de Fenerbahçe bir adım önde gözüküyor. Sarı-lacivertli takım net bir şekilde daha formda. Galatasaray'da ise özellikle Kerem'in boşluğunu dolduracak bir isim yok. Ancak Torrent'in yaklaşan seçim süreci öncesinde derbi galibiyetiyle gelecek seneye tutunmak isteyeceği de aşikâr. Mutlaka şapkadan tavşan çıkartmaya çalışacaktır. Velhasıl, "derbide favori olmaz" klişesini tekrarlayacak değilim. Favori Fenerbahçe. Yine de "F.Bahçe kesin kazanır" demek kolay değil. Ben, derbi golsüz bitmez demekle yetiniyorum.

YAYIN KAOSU

Futbolumuzun nur topu gibi bir kaosu var. Yayın işi arapsaçına döndü. Mevcut yayıncı kuruluş maç yayınlarını kaptırmak istemiyor ama ihalenin bir bölümü lehine sonuçlandığı için Saran Grubu da hak iddia ediyor. Maddi şartlar istedikleri gibi çıkmadığı için Kulüpler mevcut yayıncıya bir yıl opsiyon tanıyıp, önümüzdeki yıl yeni bir ihale yapılmasına sıcak bakıyor. Ama yayıncı kuruluş sadece bir yıllık uzatma fikrine yakın değil. Eğer bir yıl opsiyon hakkı tanınacaksa önerdikleri rakamı düşürecekleri yönünde bilgiler var. Anlayacağınız kulüpler de, yayıncılar da, TFF de mutlu değil. Bu şartlarda nasıl bir ortak nokta bulunacak bilemiyorum. TFF başkanlığını vekâleten devralan Servet Yardımcı'yı zor bir iş bekliyor. Ama bu bir fırsata da dönüşebilir. Yayın kaosunu Haziran'daki seçime kadar çözmesi halinde, başkanlık koltuğuna oturması daha kolay olacaktır.

SABIR TAŞI ÇATLADI

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir uzun süredir çok sıkıntılıydı. Yaklaşık üç yıldır yoğun işlerinden ve aile yaşantısından feragat ederek Türk futbolu için ağır bir mesai vermesine rağmen kimseye yaranamadı. Ne parçası olduğu Fenerbahçe camiasına hoş göründü, ne de diğer kulüplere. Bu yetmezmiş gibi paraya ya da PR'a ihtiyacı olmayan bir işadamı olarak sürekli yıpratıldı. FUTBOL camiasındaki lobiler, basın ve kulüplerin sosyal medya trolleri için kolay hedefti. Hakem hata yapsa, futbolcu kendini sahtekârca yere atsa, Başkanlar yayıncıyla ters düşse, FFP koşulları kulüpleri köşeye sıkıştırsa hedefe hep Nihat Özdemir kondu. Hataları olmadı mı? Elbette oldu. Kim hatasız ki? Ama kendi adıma ben çabasını bizzat gördüğüm için iyi niyetle, çok çalıştığını söylemek ve hakkını teslim etmek durumundayım. Hal böyle olunca Nihat Bey'de bir yere kadar dayanabildi. "Daha iyisini yapabiliyorsanız, buyurun siz yapın" diyerek kulüpleri ve futbol camiasını kaderleriyle baş başa bıraktı. Gönül isterdi ki en azından sezonu tamamlasın ve kısa vadede ortada bekleyen dağ gibi sorunları temizleyerek kenara çekilsin. Ama sabır da bir yere kadar. Bilmediğimiz neler var acaba?

G.SARAY'I SEÇİM DEĞİL 'SEÇİMLER' BEKLİYOR

Galatasaray'da Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk arasında iki adaylı bir seçim olacak. Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. G.Saray'ı seçim değil, seçimler bekliyor. Son seçimin üzerinden daha bir yıl bile geçmedi. 1 yıl önce genel kurulun teveccühünü kazanamayan iki aday, bir yılda ne yaptılar da tercih edilecekler? Dolayısıyla belirleyici olan onların yaptıkları değil, Burak Elmas'ın yapamadıklarıdır. 5 adaylı son seçimde 4731 üye oy kullanmıştı. Dursun Özbek-Mustafa Cengiz başkanlık yarışında bu rakam 3416 idi. Önümüzdeki ki adaylı seçimde 4000 rakamına ulaşmanın yine zor olacağını öngörüyorum. Eşref Bey, son seçimde 1500,Metin Öztürk ise 893 oy almıştı. Burak Elmas ve Yiğit Şardan'a oy verenlerin tercihi bu seçime yön verecek. 2000 barajına yaklaşan ipi göğüsleyecek. Ancak özellikle sıcak para sıkıntısı ve yaratılacak yeni kaynakların sınırlı olması yeni yönetimin işini zorlaştıracaktır. Futbol takımında dokuz futbolcunun sözleşmesinin bitecek olması da bir handikap. Yeni başkanın işi zor. Tüm camianın üzerinde birleşeceği güçlü aday fikri gündemde kalmaya devam edecektir. Futbol takımının başarı ya da başarısızlığı yeni dönemin ömrü için, eskiye göre çok daha belirleyici olacak.