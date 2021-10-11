Kuntz için zor olacak

Bu başlığı Norveç beraberliğinden dolayı atmadım. 1-1'e rağmen Norveç'in son maçını Hollanda deplasmanında oynamasından dolayı hala şansımız olabileceğini düşünüyorum.

Özellikle şu dört maçlık süreçte Stefan Kuntz'u hedef haline getirmenin mantığı olmadığını da gayet iyi biliyorum.

Norveç maçı özelinde saha içinde hatalı bulduğum işler olmadı mı?

Elbette oldu. İyi oynayan Cengiz niye bitime yirmi dakika kala oyundan çıktı? Umursamaz bir havası olan Hakan'a neden doksan dakika dayandık? Berkan ve Taylan niye birlikte oynadı?

Gole ve galibiyete ihtiyacımız varken neden Serdar Dursun ya da Halil Dervişoğlu oyuna alınmadı? Sıfır isabet yakaladığımız on dokuz ortayı hangi santrafora yaptık? Bu ve benzeri sorular çoğaltılabilir. Alman teknik adam sanırım Norveç'in son maçta Hollanda'ya gideceğini düşünerek "yenilmeyelim" ve şansımızı o maça kadar sürdürelim umuduna tutundu.

Zamanı gelince bu yaklaşımın akılcı olup olmadığını tartışırız. Ama benim "zor olacak" dememin sebebi bunlardan hiçbiri değil.

Kuntz'un "Fenerbahçe'nin kalecisine kaleyi teslim etseydim bu çok kolay olurdu. Ama kalecimiz (Uğurcan) bu şansı hak ediyordu. Kolaya kaçmadım "demesi tam bir iş bilmezliktir.

Maksadım Uğurcan –Altay karşılaştırması yapmak falan değil. Ama iki kaleciyi karşı karşıya getirmek, Hiç ortamı değilken F.Bahçe cephesini polemiklerin içine çekmek, ileride sana lazım olacak Altay'ı ötekileştirmek niye? Bu açıklama, imza töreninde Sergen Hoca için kullandığı garip ifadeler kadar lüzumsuz oldu.

Stefan Kuntz göründüğü kadarıyla bu ülkenin dinamiklerini hiç bilmiyor.

Hadi daha yeni diyelim. Kimse ona anlatmıyor mu? Türk yardımcı bu nedenle önemliydi.

Ama Kenan Koçak da Kuntz kadar olmasa bile futbol iklimimize yabancı bir isim. Velhasıl Stefan Kuntz'un asıl derdi eylem ve söylemlerinde daha seçici olmasıdır. Kısa sürede iki önemli gaf iyiye işaret değil!

ENDER FİKİRLER - Ender Bİlgin