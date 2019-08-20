İlk yarıda rekor

Maç önü A Spor yorumumda tahmin ettiğim gibi önde basarak ve coşkulu başladı Fenerbahçe… Henüz 4'üncü dakikada baskı yapmanın sonucu olarak kapılan topla bulduğu penaltı tribünden pek inandırıcı gelmedi bana. Hemen ardından Emre'nin ayağına basılmasıyla kazanılan penaltıyı kaçırdı Moses.

Fenerbahçe iştahlıydı. Yeni kurulan ve kalecisi hariç 10 yabancı ile sahaya çıkan Gazişehir de doğal olarak koordinasyonsuzdu.

Savunma arkası pasları sıkça kullanacağı belli olan Fenerbahçe, Emre'nin denemesi ve Vedat'ın süper alış ve vuruşu ile 18 dakikada rüya gibi bir başlangıç yapıyordu.

Maç şaka gibiydi. Baskı,21. dakika 3'üncü penaltıyı çaldırıyordu.

Dakika 30'du… Fenerbahçe 3-0 önde idi ama oyunu rakip alana yıkmış, tüm takım gol arıyordu.

Henüz takım olamamış 3'lü defans yapmaya çalışan ama beceremeyen Gazişehir'in de buna katkısı olsa da bu Fenerbahçe, seyircisine uzun aradan sonra zevk veriyordu.

İlk yarıda Fenerbahçe topla yüzde 79 oynadı. Bu, Kubilay Analiz ekibi verilerine göre; son 20 yılda Süper Lig'de tek devrede elde edilmiş en yüksek topla oynama oranıydı.

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İkinci yarı ilk 10 dakika tempoyu düşürdü Fenerbahçe. Savunmasının arkasına Pawlowski koşuları yemesi görünen tek derdi idi. Hocanın en güvendiği adam Dirar golünü de attı. Emre ve Ozan çok iyi ikili oldular. Zanka ve Jailson, rakip fazla gelmediğinden rahatsız olmadılar ama baskı yenilen maçlarda sıkıntı olabilirler. Kruse her yere yetişendi.

Vedat'ın klas ispatı sağlandı.

Sonradan giren Deniz, klas golüyle Ferdi ve Tolga da istekli idi.

Ersun Yanal sezon başı antrene etme başarısını yine kanıtlamıştı.

Takım seyirciye "Şükür" dedirtti. Bu takımın Başakşehir'i de geçeceğini düşünüyorum.