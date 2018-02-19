"Zor olacak ama bu zorluğu aşabilecek bir oyuncu kadromuz var"

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Bayern Münih'e konuk olacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"FUTBOL MUCİZESİ YAPMAK İSTİYORUZ"

Tarihi olan bir kulübe karşı oynayacaklarını belirten Güneş, "Yarın oynayacağımız maç güçlü bir takımla olduğu için ayrı bir atmosfer olacak. Tarihi olan bir kulüp. Başarıları olan, Real Madrid ve Milan'dan sonra Şampiyonlar Ligi'nde en çok şampiyon olan takım. Bu sezon sahasında hiç maç kaybetmeyen bir takım. Kulüp, uluslararası arenada bakıldığında en üst seviyedeki takımlardan. İşimizin zorluğunu biliyoruz. Buna olumsuz bakmayacağız, kendi futbolumuzu oynayıp sonuç almaya çalışacağız.. Yarın da öyle olacak. Futbol sürprizlere açık bir oyun. Aynı zamanda mucizlere var İkisini de yapmak isteyeceğiz en önemlisi işimizi iyi yapacağız. En önemlisi rakibimniz karşısında gücümüzü görme şansı göreceğiz. Atacağımız gol ve goller bize büyük avantaj getirecek. bu zorluğu aşacak bir oyuncu kadromuz var.



HEYNCKES'E TEŞEKKÜR

Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes'in Beşiktaş'ın en büyük sırrı antrenörü sözleriyle ilgili Güneş: "Bize karşı böyle olumlu bakanlara teşekkür ederim. Gruptan namağlup çıktık ama karşımızda da yoluna namağlup devam eden sadece 1 beraberlik alan bir takımla oynayacağız. Hocaları Heynckes hem oyunculuğunda, hem hocalığında başarılarla dolu bir kariyeri var. Önemli bir kişilik. Övgüler karşılıklı olur ama yarın oynanacak futbol gerçek olacaktır. Maça gelecek futbolseverlerin keyif alacaĞI bir futbol oynamasını diliyorum."



"BAYERN'İ ÖNDE KARŞILAYACAĞIZ"

Bayern'in kadrosu genelde belli 1-2 oyuncu değişikliği olabilir. 2 kadrosu da bu yarışta başarılı olabilecek bir kadro. Defanstaki dizilişi belli. Süle, Boateng, Hummels'ten ikisi olur. Hücumda Robben, Ribery ve Lewandowski'nin 3'ü oynar, ekstradan Coman'ı koyabilir diye düşünüyorum. Orta sahada James Rodriguez, Vidal, Müller, buraya girebilecek oyuncuları var. Kim oynarsa oynasın fark etmez. Hücum anlayışıyla oynayan bir takımız. Bu maçta savunmayı önde yapmak istiyoruz. Gücümüzü görmek için iyi bir test olacak.



"HERKESİN BEKLEDİĞİ KADRO ÇIKAR"

Sürprizimiz yok. Buraya 21 oyuncuyla geldik onların içinden bir 11 seçeceğim. Herkesin beklediği 11 çıkacak maç içerisinde oyuncu değişikliği olabilir. Geçmişi konuşmanın anlamı yok yarını yaşayacağız biz.



"BUGÜNE KADAR BAYERN MAÇINI KONUŞANLAR, MAÇ GÜNÜ GELİNCE BAŞKA ŞEYLER KONUŞMAYA BAŞLADI"

Hafta başında puan kaybı ve hakem kararları bizi olumsuz etkilemedi. Ortalığı toz dumana karıştıranlar sonra sorunu kim çıkardı diye konuşmayı çok seviyor bizde.Bayern Münih maçı gelene kadar Bayern Münih maçını konuşanlar, Bayern Münih geldiği zaman başka şeyler konuşmak istiyor. Bizdeki futbol kültürümüzü değiştirmek en büyük temennimdir. Almanların en büyük başarısının da bu olduğunu düşünüyorum.

Burada kazanmak öncelikle. sonra gollü beraberlik bizim için büyük avantaj olur. Futbolda oynanan oyunun karşılığı dünyanın sonu değildir. Kazanırsanız dünyada her şeyi yaratmış olmazsınız. Yarın da en iyi oyunumuzu oynayıp karşılığını almak istiyoruz.



"İLK DEFA FAVORİ DEĞİLİZ"

"İlk defa kendimizi favori görmüyoruz ve bunu söylüyoruz. Almanya olduğu için bunu söylüyoruz. 3 yıldır her yerde oynadık. Onların favori oluşu Almanya'nın gerçeğinden kaynaklanıyor. Almanya milli takımı ve Bayern Münih gerçeği var. Oyuncu kalitesinin yüksek olmasının yanında iş ciddiyetleri var. Rakip ve oyun ne olrusa olsun yapılması gerekeni yapıyorlar. Biz de zaman zaman bunu yapmaya çalışıyoruz ama çevre kaynaklı etmenlerden ötürü futbol kültürümüzü geliştirmekten zorlanıyoruz. Bizim daha fazla yetenekli oyuncularımzı var ama eğitimde, ciddiyette sıkıntılarımız var. Dağdaki çiçeğe benziyoruz. Buradan bir şey üretmeye çalışıyoruz. O yüzden yarın alacağımız iyi sonuça bile bizim futbol kültürümüzün Almanya'dan yüksek olduğunu göstermez. Bayern Münih'le dünyanın neresinde oynarsanız oynayın sizden önde görünür.