Ziya Erdal ve Hakan Arslan'ın karşılaşma sonrası açıklamaları
Demir Grup Sivassporlu Ziya Erdal ve Hakan Arslan karşılaşma sonrası A Spor'a konuştu. Ziya Erdal, "Önemli bir maçtı, inşallah performansımız artarak devam eder." ifadelerini kullanırken Hakan Arslan ise, "Şımarmadan işimizi yapacağız. Hedefe kilitlendik." dedi.
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