Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, A Milli Takım teknik direktörü Mircea Lucecu'nun açıklamalarının ardından değerlendirmelerde bulundu. Uzundurukan, "Fikret Orman seçimden sonra yeni bir taze kan istiyorum, yollarımızı ayıralım, yeni bir yöneyim kurulu oluşturdum, Yeni bir hoca istiyorum derse; Beşiktaş yeni bir hoca arayışına girer, Şenol Hoca da Trabzon'a gider diye düşünüyorum ama Beşiktaş'ı şampiyon yaparsa Şenol Güneş ki zor görünüyor, o zaman da Beşiktaş'ta kalır." dedi.