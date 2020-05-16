Zeki Uzundurukan: Kulüpler 12 Haziran'dan farklı bir tarih isteyecek
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Gün Ortası programında TFF Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamalarını değerlendirdi. Uzundurukan, "Önümüzdeki hafta Kulüpler Birliği toplantısı gerçekleştirilecek. Takımlar, corona virüsü vakaları nedeniyle maçların 12 Haziran'dan daha ileri bir tarihte başlamasını isteyecektir." dedi.
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