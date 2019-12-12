Zeki Uzundurukan: Elele verirsek başaramayacağımız şey yok
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Arnavutluk ve Fransa maçlarında atılan gollerden sonra temsilcilerimiz asker selamı vemrişti. UEFA, bu hareketin siyasi olabileceği gerekçesiyle Milli Takım'ımıza soruşturma açmıştı. UEFA yaptığı açıklamada 'asker selamı'na cezanın gerekli görülmediğini açıkladı. Bu gelişmeyle birlikte Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, değerlendirmelerde bulundu.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan'ın açıklamalarının satır başları:
Zaten cezanın olmaması gerekiyordu. Arnavutluk ve Fransa maçlarında Milli futbolcularımız asker selamı vermişlerdi, UEFA'da büyük bir skandala imza atıp soruşturma başlatmıştı. Medya olarak, ülke olarak Milli Takım'ımızın arkasında durduk. Çok güzel bir savunma yaptık.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Başkanvekili Servet Yardımcı ve 10 kişilik bir heyet soruşturmanın iptalini istedi. Savunmayı iyi yaptık, diğer takımlardan örnekler gösterdik. Cenk Tosun ve Hakan Çalhanoğlu da o ekipteydi. Biz sevincimizi vatanımızla, insanlarımızla, askerlerimizle paylaştık. Hiçbir siyasi mesajımız yok, biz duygusal bir milletiz diyerek savunma yapmışlardı.
Sonuçta bu savunma demek ki UEFA tarafından onay buldu, doğrusu da buydu. Duyarlı davrandılar, dünyanın her tarafında çeşitli oyuncular asker selamı verebiliyor. Gol ve galibiyet sevinçlerini oyuncular farklı şekilde dile getirebiliyor. Burada önemli olan siyasi bir mesajın olmaması. UEFA'ya selam olsun, hak yerini buldu.
Biz savunmamızı ülke olarak iyi yaptık. Medya olarak Milli Takım'ımızın arkasında durduk ve başardık. Elele verirsek başaramayacağımız şey yok zaten.
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