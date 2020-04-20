Zeki Uzundurukan duyurdu! "Süper Lig Karadeniz'de..." - Son dakika Süper Lig videoları - Fotomaç
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Zeki Uzundurukan duyurdu! "Süper Lig Karadeniz'de..."

Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Süper Lig'e verilen ara sonrası Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni önemli bir açıklamada bulundu. Buna göre Süper Lig, corona virüsü (koronavirüsü) ertelemesinin ardından Karadeniz bölgesinde oynanabilir! İşte detaylar...

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20 Nisan 2020 , Pazartesi
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