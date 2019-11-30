Zeki Uzundurukan: "Bu sıkıntıların sebebi Uilenberg" - Son dakika Süper Lig videoları, Süper Lig haberleri - Fotomaç
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Zeki Uzundurukan: "Bu sıkıntıların sebebi Uilenberg"

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Süper Lig'deki hakem hataları hakkında A Spor'da katıldığı Takım Oyunu programında açıklamalarda bulundu ve "Bana bir bilgi geldi... Hakemlerin bu kadar kötü performans göstermesinde, VAR'daki kargaşalarda ve eşitlik olmamasında (Jaap) Uilenberg'in yüzde yüz payının olduğu söyleniyor. Ve Uilenberg'in kendi koltuğunu sağlamlaştırmak için de MHK'nin içine kendi adamlarını yerleştirdiği söyleniyor. Uilenberg hakemlerin kafasını karıştırıyor. Hakemler de Uilenberg'den ve aylık aldığı 25 bin euro'dan rahatsızlar " ifadelerini kullandı.

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30 Kasım 2019 , Cumartesi
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