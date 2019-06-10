Yusuf Sarı'da mutlu son
Trabzonspor, Marsilya'nın genç kanat oyuncusu Yusuf Sarı ile anlaşmaya vardı... 20 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor...
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