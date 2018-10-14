Yılmaz Vural: Milli takımdan teklif gelse para konuşmam
Teknik Direktör Yılmaz Vural, Rusya - Türkiye maçının ardından açıklamalarda bulundu. Vural,"Milli takımdan teklif gelse para konuşmam" yorumunu yaptı.
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