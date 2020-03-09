Yıllar Atiba'yı eksiltemedi
Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Atiba Hutchinson, 37 yaşında olmasına rağmen başarılı performansını sürdürüyor. Deneyimli futbolcu bu sezon da istikrarlı futbolunu sahaya yansıtmaya devam ediyor.
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