Yılın golü Ibrahimovic'ten
Futbolun efsaneleri arasına adını yazdıran Zlatan Ibrahimovic'in vole ile attığı gol MLS Ligi'nde yılın golü seçildi.
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