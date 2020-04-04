Yasağa takılan genç yıldız ilk kez konuştu!
Kayserispor'un 16 yaşındaki futbolcusu Emre Demir, 20 yaş altına sokağa çıkma yasağının getirilmesinin ardından ilk olarak A Spor'a konuştu. Karara saygı duymak gerektiğini söyleyen Demir, geleceği hakkında da çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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