Yanal'ın Fenerbahçe'si evinde başka
Fenerbahçe, Teknik Direktörü Ersun Yanal yönetminde Kadıköy'de çıktığı 23 maçta hiç mağlup olmadı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fenerbahçe'de Skrtel bilmecesi! Menajeri açıkladı
- Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal'a büyük tepki!
- Fenerbahçe'nin Başakşehir ilk 11'i belli oldu!
- Hıncal Uluç'tan Başakşehir, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe yorumu!
- Hagi'nin menajerinden yıllar sonra gelen itiraf! Aziz Yıldırım...
- Fenerbahçe'de Harun Tekin gerçeği!
- Fenerbahçe - Sivasspor maçının ardından
- Fenerbahçe tarihinin fiyasko transferleri!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.