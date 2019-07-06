West Ham'ın Hasan Ali ısrarı
İngiliz basını, West Ham United'un Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım'ı transfer etmede istekli olduğunu ve serbest kalma bedelini ödeyeceğini yazdı.
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