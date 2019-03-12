Volkan Demirel en kötü sezonunu geçiriyor

Fenerbahçe'nin deneyimli kalecisi Volkan Demirel, kulüp kariyerindeki en kötü performansını sergiliyor. 38 yaşındaki kaleci, bu sezon maç başı ortalama 1. 26 gol yedi.

Kulüp tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de Volkan Demirel de vasatın altında kaldı... Teknik direktör Ersun Yanal'ın bu sezon genellikle ligde şans verdiği deneyimli kaleci, çıktığı 15 maçta kalesinde 19 gol gördü. Volkan'ın bu karşılaşmalar içerisinde kalesinde gol yemediği tek maç ise göztepe mücadelesi oldu.

Kulüp içerisindeki problemlerden dolayı çalkantılı bir dönem geçiren 38 yaşındaki kaleci, affedildikten sonra çıktığı 7 lig maçında kaleye gelen 28 şutun 12'sine engel olamadı.

Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olduğu karşılaşma sonrasında da eleştiri oklarını üzerine çeken Volkan Demirel, maçın 18. dakikasında irfan can'ın ortaladığı topu saha içine çelerek Robinho'nun golünü engelleyemedi.

Başakşehir mücadelesinde 2 gol yiyen Volkan, 15 maçta kalesinde gördüğü 19 golle maç başına 1.26 ortalamada kaldı. Deneyimli kaleci bu istatistikler sonucunda 2003 yılından bu yana en istikrarsız sezonunu ortaya koydu.

Geçmişte yolu Fenerbahçe ile kesişen kaleciler ise bu sezon lige damga vuruyor. Kariyerinde sarı lacivertli kulüple 51 maça çıkan Mert Günok, bu sezon ligde Medipol Başakşehir formasıyla 25 maçta sadece 12 gol yedi.



2010-2011 ve 2012-2013 sezonunda Fenerbahçe'de oynayan ve şu an Konyaspor forması giyen serkan kırıntılı da performansıyla göz dolduruyor.

Beşiktaş maçında kalesine gelen 10 şutu engelleyen 33 yaşındaki kaleci, yeşil beyazlı formayla kariyerindeki en fazla kurtarış yaptığı sezonu geçiriyor.

daha önce Ankaragücü ve Çaykur Rizespor formaları da giyen Serkan, Fenerbahçe'deki kariyerinden sonra yükselişe geçen bir diğer kaleci oldu.