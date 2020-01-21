Volkan Can: Turu Kırklarelispor taraftarına armağan ediyoruz
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 1-1 biten maçın rövanşında Medipol Başakşehir'i konuk eden GMG Kırklarelispor, rakibiyle 0-0 berabere kalarak adını çeyrek finale yazdırdı. Karşılaşma sonrası A Spor'a açıklamalarda bulunan GMG Kırklarelispor Başkanı Volkan Can, turu taraftarlarına armağan ettiklerini söyledi.
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