Volkan Ballı'dan Ümraniyespor yorumu!
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Volkan Ballı'dan Ümraniyespor yorumu!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniyespor ile eşleşen Fenerbahçe'de İdari Menajer Volkan Ballı, kurayı A Spor ekranlarına yorumladı.

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21 Aralık 2018, Cuma
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