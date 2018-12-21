Volkan Ballı'dan Ümraniyespor yorumu!
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniyespor ile eşleşen Fenerbahçe'de İdari Menajer Volkan Ballı, kurayı A Spor ekranlarına yorumladı.
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