Vedat Muriç 50 milyon euro!
Fotomaç gazetesi yazarı Gürcan Bilgiç, sarı-lacivertlilerin Çaykur Rizespor'dan transferi Vedat Muriç'in olası transferi ile ilgili gündem belirleyecek ifadelerde bulundu.
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