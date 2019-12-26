Ve Galatasaray Jesse Sekidika ile anlaşma sağladı!
Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı... Sarı kırmızılı ekip, TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor forması giyen Jesse Sekidika ile her konuda anlaşma sağladı. Nijeryalı oyuncu, Florya'da gerçekleşecek olan devre arası kampına katılacak. İşte detaylar...
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