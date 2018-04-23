Valbuena'dan manidar gol sevinci
Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Valbuena, Antalyaspor maçında sonradan oyuna girip golünü attı. Valbuena golden sonra tribünlere gidip ilginç bir hareket yaptı. Valbuena'nın hareketini A Spor'daki Takım Oyunu programında Erman Toroğlu, İlker Yağcıoğlu ve Alp Pehlivan yorumladı.
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