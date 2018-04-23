Valbuena'dan manidar gol sevinci – Fotomaç TV
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    Valbuena'dan manidar gol sevinci

    Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Valbuena, Antalyaspor maçında sonradan oyuna girip golünü attı. Valbuena golden sonra tribünlere gidip ilginç bir hareket yaptı. Valbuena'nın hareketini A Spor'daki Takım Oyunu programında Erman Toroğlu, İlker Yağcıoğlu ve Alp Pehlivan yorumladı.

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    23 Nisan 2018, Pazartesi
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