Valbuena'dan manidar gol sevinci

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Valbuena, Antalyaspor maçında sonradan oyuna girip golünü attı. Valbuena golden sonra tribünlere gidip ilginç bir hareket yaptı. Valbuena'nın hareketini A Spor'daki Takım Oyunu programında Erman Toroğlu, İlker Yağcıoğlu ve Alp Pehlivan yorumladı.