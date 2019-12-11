Ünal Karaman: Ülkemiz adına en iyi mücadeleyi vereceğiz

Ünal Karaman'ın açıklamaları şu şekilde:

"KİMSE YAŞADIĞIMIZ SIKINTILARI BİLMİYOR"

"Yarınki maçın bizim için anlamını herkes biliyor, bunu sorarken siz de biliyorsunuz. Kimse bizim içeride yaşadığımız sıkıntıları bilmiyor, bu sıkıntıları bilmeden konuşuyorsunuz. Avrupa Ligi'nde en çok maça çıkan biziz, sakatlık konusunda en çok sıkıntı çeken biziz."

"GENÇ OYUNCULARIMIZ SONUNA KADAR SAVAŞACAKLAR"

"Sahaya çıkan genç oyuncularımız da elinden geleni yapacaklardır, vazgeçmeyeceklerdir, sonuna kadar savaşacaklar. Siz sıkıntıları bilmeden farklı şeyler söylüyorsunuz."

"BIRAKIN DA BAZI OYUNCULARI DİNLENDİRME LÜKSÜMÜZ OLSUN"

"Çoğu oyuncum sakatlık yaşadı, bırakın da bazı oyuncularımızı dinlendirme lüksümüz olsun. Lig maçından sonra hemen oyuncuları hazır hale getirip, üç gün sonra maç oynamak bunlar çok zor durumlar. Yarın savaşıp, ülkemize iyi sonuçla geri dönmek istiyoruz."

"OYUNCULARLA BİRLİKTE BİZLER DE YORULUYORUZ"

Zaman zaman oyuncuların yanında bizler de çok yoruluyoruz, gençlerle zaman geçirdiğimizde biz de enerji doluyoruz. Dinlenmeye çalışıyoruz biz de, buraya gelirken de yarım saat bir şekerleme yaptım, hakkınızı helal edin.