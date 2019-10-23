Ünal Karaman: İki takımın da kaderini bu maç belirleyecek
Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman ve golcü futbolcu Nwakaeme, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Krasnodar karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.
Karaman, Krasnodar ile ilgili analizinde, "Her rakibim silahı ve zaafları var. İnsaların kafasında rahat bir mücadele olacak gibi oluyor ama kısa sürede altyapıdan geliştirmeye gayret gösteren oyuncularıyla Rusya'da tebrik edilen bir takım Krasnodar. Oldukça zor bir müsabaka olacak. Kısmen bizimle aynı zaafları yaşıyorlar." dedi
Bordo-mavili yıldız Nwakaeme, kendisine yöneltilen "Formda kalmayı nasıl başarıyorsun" sorusuna, "Çalışmak, daha fazla çalışmak ve odaklanmak. İşler iyi gitmese de, sadece odaklanarak çalışmaya ve daha iyisini yapmaya odaklanıyorum." dedi.
"TRABZONSPOR AİLE GİBİ"
Nwakaeme, konuşmasının devamında takım içerisindeki arkadaşlığa dair konuşurken, "Arkadaşlarımın çok iyi insanlar olduğunu görüyorum. Trabzonspor bir aile. Takımın yenilerinden de olsanız, eskilerinden gibi oluyorsunuz. Bu sayede çabuk adapte oluyorsunuz." ifadelerini kullandı.
Yldız oyuncu, konuşmasının sonunda Trabzon'da kendilerini iyi bir atmosfer beklediğini ifade ederken, "Bizim için her maç önemli. Her maça kazanmak için çıkıyoruz çünkü iyi bir atmosfer olacağına inanıyoruz." dedi.
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