Ümit Özat'tan olay meydan okuma! İZLEYİN
Bosna Hersek takımlarından Celik Zenica takımının teknik direktörlüğünü yapan Ümit Özat'tan olay bir meydan okuma geldi. Corona virüsüne tedbir amacıyla başlatılan "Evde Kal" çağrısına bir destek de teknik direktör Ümit Özat'tan geldi. Evinde saçlarını traş ettiği videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Özat, "Arkadaşlar evde kalalım çıkmayalım" derken, corona virüsüne yakalanan Rüştü Reçber, Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a da geçmiş olsun mesajını iletti.
Teknik direktör Ümit Özat sosyal medya hesabından paylaştığı "Evde Kal" mesajıyla gündem oldu. Evinde saçlarını traş edip "Deniz Üstü Köpürür" türküsünü söylediği görüntüleri takipçileriyle paylaşan Özat, corona virüsü tedavisi gören Rüştü Reçber, Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a da mesaj gönderdi. Özat ses getiren videosunda şu ifadeleri kullandı:
"FARKINDALIK OLSUN DİYE SAÇLARIMI KESTİM"
Arkadaşlar evde kalalım çıkmayalım. Sevgili Rüştü ağabey inşallah orada da devleşeceksin ve bu hastalığı yeneceksin. Fatih hocam, Abdurrahim ağabey... Bu hastalıpa yakalanan herkese acil şifalar diliyorum. İnşallah hep beraber bu işin üstesinden geleceğiz. Ben de bugün farkındalık olsun diye saçlarımı kestim. Hayatımda ilk defa kendi saçlarımı kendim kesiyorum.
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