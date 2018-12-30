Ümit Özat'tan Müslüm Gürses performansı
Ümit Özat, Müslüm Gürses'in unutulmaz şarkısı "Senden Vazgeçmem"i böyle seslendirdi.
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