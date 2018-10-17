Ümit Özat: Fenerbahçe bundan daha kötüsü olamaz!
Teknik Direktör Ümit Özat, A Spor'a açıklamalarda bulundu. Özat,"Fenerbahçe bundan daha kötüsü olamaz, artık iyiye doğru gider" yorumunu yaptı.
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