Ümit Özat: Başakşehir'in golü ofsayt
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Başakşehir mücadelesi sonrasında A Spor'un sorularını yanıtladı.
Ümit Özat'ın açıklamaları şu şekilde:
"Gençlerbirliği oynadığı hiçbir maçta ezilmedi. Çıkıp oynayacağız kim kimi üterse diyorduk çocukken. Başakşehir'in golünü tartışmaya gerek yok. Ofsayt ama yapacak bir şey yok bunlar oluyor. Hakemin kararı maalesef değişmiyor. Oyuncularıma şunu söylüyorum. Bugün lidere karşı kümede kalma mücadelesi veren takım olarak oynuyoruz ama lig yeni başlasa yerimizin orası olmayacağına adım gibi eminim"
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