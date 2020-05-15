Uğurcan Çakır transferin 100 gözde ismi arasında
Trabzonspor'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Uğurcan Çakır, dünya gündemine girdi. Avrupa'nın önemli kulüplerinin peşinde koştuğu dev file bekçisi, World Soccer dergisinin mayıs ayı sayısında transfer döneminin 100 gözde futbolcusu arasında gösterildi.
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