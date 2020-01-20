Uğurcan Çakır: Şampiyonluk yolunda yürümek istiyoruz
Trabzonspor'un deneyimli kalecisi Uğurcan Çakır, galip geldikleri Kasımpaşa maçı sonrası hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurguladı. Takım kaptanı Sosa ise rahat bir galibiyet aldıklarını belirtti.
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