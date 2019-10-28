Uğurcan Çakır: Önceliğim Trabzonspor ve milli takım
Süper Lig'in 9. haftasının kapanış maçında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollerin atıldığı maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı ve her iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Maç sonrası Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
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