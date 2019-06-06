Uğurcan Çakır: "Bazen rüya mı diye korkuyorum"
Sabah Gazetesi'ne konuşan Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır, "Ben hep hazırdım ve bir şans bekliyordum. Gelen şansı iyi değerlendirdim. Şu an tuttuğum takımın kalesini koruyorum ve milli takımdayım. Bazen rüya mı diye korkuyorum." ifadelerini kullandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Trabzonspor - Antalyaspor maçından kareler...
- Trabzonspor - Başakşehir maçından kareler
- Trabzon'da yerel basın öfke kustu! Ümit Öztürk, Galatasaray...
- Trabzonspor trafik kazasında ölen taraftarlarını andı
- Burak Yılmaz imzayı attı! İşte yeni takımı
- Başakşehir takıldı gözler derbiye çevrildi! İşte güncel puan durumu
- Trabzon istatistikleriyle göz dolduruyor
- Trabzonspor Burak Yılmaz'ı KAP'a bildirdi! İşte Beşiktaş'ın ödeyeceği ücret
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.