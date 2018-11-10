Uğur Karakullukçu: Rodrigues beklenen performansın altında oynuyor
A Spor yorumcusu Uğur Karakullukçu, Galatasaray ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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