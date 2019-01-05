Uğur Karakullukçu: "Burak Trabzon'da 33 gol attığı sezon Beşiktaşlıyım dedi"
A Spor yorumcusu Uğur Karakullukçu, Spor Ajansı programında değerlendirmelerde bulundu. Karakullukçu, "Beşiktaş 1.5 yıl önce taraftarın istediğini yaptı. Şenol Güneş istemesine rağmen Burak Yılmaz getirilmedi. Taraftar istemiyor diye. Negredo - Love ikilisine 7 milyon Euro verildi. Trabzon'da 33 gol attığı sezon Beşiktaşlıyım dedi." ifadelerini kullandı.
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