Uğur Karakullukçu: "Burak Trabzon'da 33 gol attığı sezon Beşiktaşlıyım dedi"
Videoyu Daralt

Uğur Karakullukçu: "Burak Trabzon'da 33 gol attığı sezon Beşiktaşlıyım dedi"

A Spor yorumcusu Uğur Karakullukçu, Spor Ajansı programında değerlendirmelerde bulundu. Karakullukçu, "Beşiktaş 1.5 yıl önce taraftarın istediğini yaptı. Şenol Güneş istemesine rağmen Burak Yılmaz getirilmedi. Taraftar istemiyor diye. Negredo - Love ikilisine 7 milyon Euro verildi. Trabzon'da 33 gol attığı sezon Beşiktaşlıyım dedi." ifadelerini kullandı.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
05 Ocak 2019, Cumartesi
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN