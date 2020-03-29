UEFA Başkanı Ceferin: Önceliğimiz ligleri tamamlamak
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, önceliklerinin ligleri tamamlamak olduğunu söyledi. Ceferin, "UEFA ettiği karın yüzde 87'sini dünya futboluna dağıtmaya hazır" dedi.
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