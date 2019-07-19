Tyler Boyd: "Sabırsızlanıyorum"
Beşiktaş'ın yeni transferi Tyler Boyd, siyah beyazlı ekibe transfer olarak bir hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. Vodafone Park'ta çok güzel anılara sahip olduğunu ifade eden Boyd, "Beşiktaş gibi tarihi bir kulüpte oynamak muhteşem bir duygu. Taraftarımızın önünde maça çıkmak için sabırsızlanıyorum. Hızlıyım, gol atmayı ve asist yapmayı seviyorum. Ama benim için en önemlisi takımın galip gelmesi" şeklinde konuştu.
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