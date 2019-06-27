"Tyler Boyd ile görüşüyoruz" | Video haber
Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi, Tyler Boyd'un transferi için oyuncu ve kulübü Vitoria Guimaraes ile görüştüklerini söyledi.
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