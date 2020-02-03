Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin açıklamalarda bulundu
Çiğdem Ceylan'ın moderatörlüğünde Sabah Sporu programına katılan Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
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