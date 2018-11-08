Türker Arslan: Verilen cezalar yüksek değil, az bile
Eski Tahkim Kurulu Başkanı Türker Arslan, PFDK'nın tarihi cezaları açıklamasının ardından açıklamalarda bulundu. Arslan," Verilen cezalar yüksek değil. Bazılarına verilen cezalar az bile" yorumunu yaptı.
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