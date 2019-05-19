Türk Telekom Stadı'ndan son gelişmeler
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasındaki dev maçta Galatasaray ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek. Maçın oynanacağı Türk Telekom Stadı'ndan son gelişmeleri A Spor muhabiri Hakan Gündoğar aktardı.
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